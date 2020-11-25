Циклон «Таня» приближается к Москве

25 ноября 2020, 17:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: Метеовести
Синоптики предупредили москвичей и гостей города о приближении к столице циклона "Таня". Предполагается, что погода в столичном регионе существенно испортится уже в грядущий четверг, 26 ноября.
Завтра днем в связи с приближающимся циклоном "Таня" в Москве окрепнет ветер, будет идти мокрый снег, перерастающий в дождь, не исключена гололедица. Ночью температура воздуха составит от минус 1 до минус 3 градусов, а днем столбики термометров уйдут в плюс.
В пятницу в столицу вернутся оттепели, а температура повысится. В грядущие выходные осадки ослабеют, а атмосферное давление будет быстро расти.
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