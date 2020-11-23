Москвичей предупредили о возможном ухудшении самочувствия в понедельник из-за погоды

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23 ноября 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Метеоновости

снег в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Синоптики предупредили москвичей и гостей города о возможном ухудшении самочувствия в связи с погодными условиями. Ранее специалисты сообщили о резком понижении атмосферного давления в столице.

Кроме того, сегодня в Москве наблюдаются геомагнитные возмущения и недостаточное содержание кислорода в воздухе. По словам синоптиков, вышеуказанные факторы могут оказывать негативное влияние на состояние не только метеозависимых, но и абсолютно здоровых людей.

Метеорологи предупреждают, что граждане могут столкнуться с мигренью, приступами стенокардии, скачками артериального давления, а также ощущением психологической нестабильности.