Москвичей предупредили о снеге и гололедице вечером в понедельник
23 ноября 2020, 18:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Москвичей предупреждают о снеге, гололедице и непростых дорожных условиях вечером в понедельник, 23 ноября. Ранее в столице России выпало много снега, что существенно осложнило ситуацию на дорогах.
Уточняется, что ожидается гололедица, вследствие чего автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров. На некоторых участках дорог много снега, что также приводит к ухудшению движения.
Предполагается, что основные затруднения возникнут на Рязанском проспекте, Ленинградском, Щелковском и Волоколамском шоссе, а также на Проспекте Мира, МКАД, Садовом кольце и Третьем транспортном кольце.
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