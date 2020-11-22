Синоптик Вильфанд предупредил об аномально теплой неделе в нескольких регионах России
22 ноября 2020, 20:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 22 ноября, заявил, что в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов ожидается аномально теплая неделя.
Вильфанд отметил, что температура воздуха будет выше нормы на 4-7 градусов в Северо-Западном федеральном округе и на 2-4 градуса в Центральном федеральном округе.
Синоптик уточнил, что в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также в регионах центрального Черноземья столбики термометров в течение недели будут показывать около нормы или на 1 градус ниже. Роман Вильфанд заметил, что аномальное потепление связано с переносом воздушных масс с запада на восток.
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