Синоптик Вильфанд предупредил об аномально теплой неделе в нескольких регионах России

Аргументы Недели → Общество 13+

22 ноября 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

снег в Москве, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 22 ноября, заявил, что в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов ожидается аномально теплая неделя.

Вильфанд отметил, что температура воздуха будет выше нормы на 4-7 градусов в Северо-Западном федеральном округе и на 2-4 градуса в Центральном федеральном округе.

Синоптик уточнил, что в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также в регионах центрального Черноземья столбики термометров в течение недели будут показывать около нормы или на 1 градус ниже. Роман Вильфанд заметил, что аномальное потепление связано с переносом воздушных масс с запада на восток.