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Синоптик Паршина предупредила о «тяжелой погоде» в европейской части России

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Синоптик Паршина предупредила о «тяжелой погоде» в европейской части России
зима, фото: pixabay.com

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает жителей центра европейской территории страны на следующей неделе.

Паршина отметила, что россиян ждет очень нестабильная и «тяжелая» погода. По ее словам, с понедельника начнется заметное потепление - днем от +3 до +4 градусов, а по ночам будет подмораживать: «В ночь на четверг в столичном регионе даже до минус шести градусов».

Синоптик предупредила, что из-за перепадов температуры на дорогах будет образовываться сильная гололедица. Паршина добавила, что снег начнется во второй половине дня в воскресенье, и продолжится до понедельника. Всю неделю прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега, уточнила она.

«Из-за большого количества облаков на улицах будет довольно серо и мрачно. И даже относительно теплая погода не прибавит оптимизма», - заключила Паршина.

Ранее москвичей предупредили о надвигающемся циклоне «Сара» с метелью в воскресенье. 

БА

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