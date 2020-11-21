Москвичей предупредили о надвигающемся циклоне «Сара» с метелью в воскресенье
21 ноября 2020, 15:49[ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 21 ноября, в центре погоды «Фобос» сообщили, что на Москву надвигается циклон «Сара». Отмечается, что в ночь на воскресенье сохранится пасмурная погода без существенных осадков, но после 14-15 часов в выходной день начнётся снег, к вечеру усилится ветер и закружат метели.
«Натиск циклона «Сара» усилится и в ночь на понедельник и особенно в утренний час-пик, снегопады усилятся, видимость ухудшится и станет менее 1 км, на дорогах заносы, что приведет к заторам, а также перебоям в авиасообщении; минимальная температура -1…-3°, днём осадки ослабеют, 0…+2°», - пояснили синоптики.
В ведомстве добавили, что ожидается юго-западный ветер от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление резко понизится до 740 мм рт. ст. Прогнозируется до 8-10 мм осадков, что составляет 15-20% месячной нормы. Высота снежного покрова составит 5-10 см, на юге Подмосковья –10-15 см.
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