Депутат Госдумы Говорин оценил идею о запрете продажи алкоголя 1 и 2 января

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25 ноября 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

стакан со спиртным, pixabay.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в среду прокомментировал в беседе с журналистами идею о запрете продажи алкоголя в первые дни нового года – 1 и 2 января.

Ранее предложение о запрете продажи спиртного в первые дни нового года озвучил член общественной палаты Султан Хамзаев.

Николай Говорин в беседе с RT отметил, что общественник прав в том смысле, что в период новогодних праздников грждане нередко злоупотребляют алкоголем, вследствие чего в эти дни возрастает смертность. Депутат, однако, полагает, что подобные меры должны вводиться постепенно и направляться на снижение спроса. Он уточнил, что речь идет о разъяснительной работе с населением и социальной рекламе.