Эксперт Омельяновский считает не столь важным, кто окажется первым в гонке вакцин

Оснований беспокоиться о том, кто же окажется первым в гонке вакцин, а значит, сможет раньше начать восстановление экономики, нет. Так считает завкафедрой экономики, управления и оценки технологий здравоохранения Виталий Омельяновский.
По его словам, гонка за первенство в разработке вакцин – это спекуляции, поскольку в ближайший интервал – 1-3 месяца – будут подтягиваться другие вакцины.
«Борьба в любом случае будет, она всегда ведется. И российские вакцины существовали всегда и были одни из лучших. Есть вакцины, которые вообще были разработаны в Советском Союзе. Насколько наша вакцина будет конкурентоспособна покажет время», – считает эксперт.
Он отметил, что она будет конкурентоспособна по эффективности, и по цене более экономически выгодна, тем более, что покупать ее собираются другие страны и процесс этот процесс уже идет.
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