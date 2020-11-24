Стоимость вакцины «Спутник V» на внешнем рынке не будет превышать 10 долларов

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24 ноября 2020, 20:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минздрава РФ

Стоимость одной дозы вакцины «Спутник V» для внешнего рынка будет менее 10 долларов.

Это втрое меньше, чем заявленная стоимость вакцины, разработанной компанией Moderna. При этом для вакцинации препаратом от Moderna требуются две дозы, а не одна.

По предварительным данным, эффективность российской вакцины «Спутник V» на 42-й день после первой инъекции превысила 95%.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Мишустин распорядился включить вакцины от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов.