ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Мишустин распорядился включить вакцины от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов

, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

Мишустин распорядился включить вакцины от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов
Михаил Мишустин. Фото: сайт ГД

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнится 25 новыми наименованиями, включая вакцины от коронавируса. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

С 2021 года перечень будет расширен до 788 препаратов. При этом вакцины от коронавируса в список внесут чуть раньше – в начале декабря 2020 года, это обеспечит их доступность, говорится в опубликованном на сайте правительства документе.

Этим же распоряжением расширяется перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него войдут четыре новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше.

Ранее Мишустин заявил, что россиян не будут заставлять делать вакцину от коронавируса.

ДВа

В мире

WarGonzo: Донбасс может стать следующим после Карабаха регионом, где вспыхнут активные бои

Прогноз: после конфликта в Карабахе война в Донбассе вспыхнет с новой силой

Донбасс может стать следующим после Нагорного Карабаха регионом, где вспыхнут активные боевые действия. Соответствующий прогноз высказан в публикации, появившейся в Telegram-канале проекта WarGonzo.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью