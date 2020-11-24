Мишустин распорядился включить вакцины от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов

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24 ноября 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин. Фото: сайт ГД

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнится 25 новыми наименованиями, включая вакцины от коронавируса. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

С 2021 года перечень будет расширен до 788 препаратов. При этом вакцины от коронавируса в список внесут чуть раньше – в начале декабря 2020 года, это обеспечит их доступность, говорится в опубликованном на сайте правительства документе.

Этим же распоряжением расширяется перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него войдут четыре новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше.

Ранее Мишустин заявил, что россиян не будут заставлять делать вакцину от коронавируса.