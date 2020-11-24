Мишустин заявил, что россиян не будут заставлять делать вакцину от коронавируса

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24 ноября 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Прививку от коронавируса россияне смогут сделать только по желанию. Об этом на встрече с производителями вакцин заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, никто никого заставлять не будет, и прививку «люди, разумеется, смогут сделать по желанию, никто никого заставлять делать это не будет».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и доступной – это случится после запуска масштабного производства соответствующих препаратов.