«Аргументы недели» раскрыли секрет русской души

Аргументы Недели → Общество 13+

25 ноября 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Вопрос о героях в России не только эстетический. Он о стабильности в стране. Уже не одно поколение политтехнологов ищет прямой и надёжный путь к сердцам электората. Но сколько бы песен ни пелось о глупости «глубинного народа», этот путь так и не найден.



Среди поступков «героя нашего времени» в опросе ВЦИОМ лидирует «подвиг». Но для кого-то это означает убить побольше врагов, а для кого-то вырастить больного ребёнка,

несмотря ни на что. Подвигом можно назвать даже протест против несправедливости, завершившийся для героя уголовным преследованием. Народу ближе смельчаки и хулиганы, оставшиеся от системы в стороне. Российская особенность в том, что у нас нелюбви к богатым значительно больше среднемирового уровня. А выпендрёжник хуже бандита.



Человек нынче не может стать героем «самотёком», без поддержания постоянного интереса к своей персоне. А для сохранения нужной температуры годятся только не слишком сложные темы. Специалисты называют главные векторы народной любви: совершил подвиг, пошёл против системы, защитил честь страны и даже немного справедливость.



Образ народного героя в России выходит слишком расхристанным и совсем не похожим

на западные идеалы. В его понятиях нет ничего от протестантской этики, он редко когда труженик и профессионал. Закон он не жалует, к чиновнику относится снисходительно. Находясь в запутанных отношениях с государством, за родину готов сражаться до самой победы. Он беспокоен и неумерен в своих желаниях – всё ему надо сразу и много. Всегда скажет в лицо, что думает. А любой момент жизни готов превратить в праздник, плюнув на расписание и планы. Ибо разворот души вредно подавлять.



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