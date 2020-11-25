В России впервые зарегистрировали более 500 смертей из-за коронавируса за сутки
25 ноября 2020, 11:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 507 против 491 днем ранее и достигло 37 538.
В частности, за сутки был зарегистрирован 21 летальный исход в Красноярском крае, 15 - в Ростовской области, по 12 - в Омской, Нижегородской областях и Республике Бурятия, 11 - в Пермском крае.
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 675 – это минимум с 19 ноября. Общее количество инфицированных выросло до 2 162 503. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,5%), Дагестане, Ханты-Мансийском АО (по 0,6%), Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл (0,7%).
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