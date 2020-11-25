Глава Крыма заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Крыму

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25 ноября 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сергей Аксенов. Фото: официальный сайт РК

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму начинает выравниваться, взрывного роста числа заболевших нет.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в республике за последние три недели снизились темпы прироста заболевших коронавирусом.

Всего с начала эпидемии в Крыму выявлено более 14 тысяч заболевших коронавирусом.

Ранее Аксенов потребовал от министров и глав городов фотографироваться у инспектируемых объектов.