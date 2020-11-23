Аксёнов потребовал от министров и глав городов фотографироваться у инспектируемых обьектов

Главе Крыма стало так грустно, что он дал домашние задания главам администраций и министрам.
23 ноября 2020 года Сергей АКСЕНОВ рассказал, что объехал ряд территорий и от увиденного «есть разочарование и огорчения». Глава региона возмущен слабым контролем территорий. Он привел пример, когда площадка для мусорных контейнеров ставится кое-где и добраться до нее невозможно. И в понедельник сгоряча повелел: «Раз в неделю министры и главы администраций фотографируются возле каждого объекта». Вице-премьерам послабление – селфи разрешено делать раз в две недели.
Фото должны выкладываться на сайтах администраций.
За невыполнение распоряжения АКСЕНОВ пригрозил увольнением.
Стоит отметить, что во всех администрациях есть сотрудники, владеющие «Фотошопом» и их умения, скорее всего будут востребованы начальством. А отличить настоящее фото от фейка, сделанного мастером, сложно.
Вдобавок, глава Крыма не озвучил накажет ли сам себя, если и эта его система контроля выполнения строительных работ не сработает.