Аксёнов потребовал от министров и глав городов фотографироваться у инспектируемых обьектов

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23 ноября 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Сергей Аксенов, фото соцсети

Главе Крыма стало так грустно, что он дал домашние задания главам администраций и министрам.

23 ноября 2020 года Сергей АКСЕНОВ рассказал, что объехал ряд территорий и от увиденного «есть разочарование и огорчения». Глава региона возмущен слабым контролем территорий. Он привел пример, когда площадка для мусорных контейнеров ставится кое-где и добраться до нее невозможно. И в понедельник сгоряча повелел: «Раз в неделю министры и главы администраций фотографируются возле каждого объекта». Вице-премьерам послабление – селфи разрешено делать раз в две недели.

Фото должны выкладываться на сайтах администраций.

За невыполнение распоряжения АКСЕНОВ пригрозил увольнением.

Стоит отметить, что во всех администрациях есть сотрудники, владеющие «Фотошопом» и их умения, скорее всего будут востребованы начальством. А отличить настоящее фото от фейка, сделанного мастером, сложно.

Вдобавок, глава Крыма не озвучил накажет ли сам себя, если и эта его система контроля выполнения строительных работ не сработает.