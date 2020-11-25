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У врио главы Дагестана Сергея Меликова обнаружили коронавирус

, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

У врио главы Дагестана Сергея Меликова обнаружили коронавирус
Сергей Меликов,, фото: council.gov.ru

У временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Сергея Меликова подтвердился коронавирус. О том, что Меликов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил руководитель пресс-службы администрации главы и правительства Дагестана Низами Гаджибалаев.

По данным Гаджибалаева, после сдачи очередного теста на COVID-19 у временно исполняющего обязанности главы Дагестана подтвердился коронавирус. 55-летний Меликов находится на самоизоляции. Чувствует себя он хорошо, намерен работать в удаленном формате.

Сенатор Сергей Меликов был назначен врио главы Дагестана после того, как президент РФ Владимир Путин принял отставку главы региона Владимира Васильева.

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ИЧ

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