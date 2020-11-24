Артамонов считает, что россиянам нужно самим платить НДФЛ

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24 ноября 2020, 22:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Анатолий Артамонов. Фото: сайт правительства Калужской области

Будет правильно, если граждане станут самостоятельно платить налог на доход физических лиц (НДФЛ) со своей зарплаты. Об этом заявил председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.

По словам сенатора, в таком случае у работодателя пропадает интерес к тому, чтобы эту зарплату выплачивать в конверте, потому что налог становится ответственностью работника.

«Практически во всех странах НДФЛ платит работник, и лишь в нескольких, в том числе и в России – работодатель», – уточнил парламентарий.

Сенатор также отметил, что сейчас ФНС и Минфин опасаются, что в первые годы с переходом на эту систему может быть резкий провал по выплатам налогов, которые идут в муниципалитеты и региональные бюджеты.

Ранее глава ФНС рассказал Путину, сколько в России появилось самозанятых.