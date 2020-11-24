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Бастрыкин рассказал, что более 182 тысяч россиян не получили заработную плату

, 22:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Бастрыкин рассказал, что более 182 тысяч россиян не получили заработную плату
Александр Бастрыкин. Фото: сайт СК России

За девять месяцев следователи возбудили около 1,4 тысячи уголовных дел о невыплате заработной платы. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Глава Следкома отметил, что в этом году задолженности по выплатам работникам увеличиваются. По данным Роструда, более 182 тысяч сотрудников в двух тысячах организаций не получили зарплату.

С начала года по таким фактам возбуждены 1398 уголовных дел, по которым признаны потерпевшими более 20 тысяч граждан.

Бастрыкин также отметил, что с учетом сложной экономической ситуации из-за эпидемии, следователи «ориентированы на обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлениями».

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