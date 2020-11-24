Москва рассчитает регионам средства на лекарства для ковид-больных
24 ноября 2020, 21:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Правительство поручило Минздраву и Минфину до 4 декабря рассчитать средства регионам на лекарства для больных коронавирусом и лечащихся амбулаторно.
Источником финансирования станет резервный фонд правительства. Кроме того, Минфин должен будет оценить необходимый объем средств для специальной социальной выплаты за декабрь 2020 года медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным коронавирусом или контактирующим с такими людьми.
Финансовое ведомство вместе с Минцифры и Минздравом также должно обеспечить ведение на портале госуслуг табеля учёта рабочего времени сотрудников, которые работают с больными коронавирусом.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин распорядился включить вакцины от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов.
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