Регионы смогут направлять сэкономленные бюджетные средства на реализацию нацпроектов

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24 ноября 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Продление сроков бюджетных кредитов до 240 дней позволит регионам снизить долговую нагрузку и направить необходимые средства на восстановление экономики, поддержку граждан и бизнеса. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума приняла во втором чтении проект закона «О внесении изменений в статью 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

«Сегодня Государственная Дума приняла во втором чтении проект закона, который станет важной мерой поддержки регионов в период пандемии. Речь идет о продлении со 180 до 240 дней срока предоставления бюджетных кредитов. В прошлую сессию в качестве антикризисной меры мы увеличили срок выдачи бюджетных кредитов с трех месяцев до полугода. Это решение показало свою эффективность, и теперь срок будет продлен почти до года», – сказал Володин.

Спикер ГД отметил, что отметил, что «законопроект подготовлен по поручению президента, и позволит регионам отказаться от дорогих коммерческих займов, снизить долговую нагрузку и направить необходимые средства на восстановление экономики и решение первоочередных задач.

Кроме этого, все сэкономленные субъектом Федерации средства не уйдут обратно в федеральный бюджет, а останутся у региона при условии их направления на реализацию нацпроектов.

Ранее сообщалось, что министру финансов РФ Антону Силуанову поручили контролировать исполнение бюджета в каждом регионе РФ.