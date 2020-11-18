Силуанову поручили контролировать исполнение бюджета в каждом регионе РФ
18 ноября 2020, 21:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент России Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову взять под свой контроль ситуацию с исполнением бюджетов в каждом субъекте на ближайшие полтора месяца.
Такую задачу глава государства поставил в ходе совещания с членами правительства. Путин подчеркнул, что все социальные обязательства и выплаты, статьи расходов, связанные с обеспечением работы системы здравоохранения и других жизненно важных сфер, должны быть профинансированы в полном объёме.
Путин также призвал правительство оказать финансовую поддержку тем регионам, которые действительно в ней нуждаются, исключив зависимость «от формальных обстоятельств».
Ранее Путину сообщили об отсутствии лекарств от коронавируса в 85% аптек.
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