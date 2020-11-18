Силуанову поручили контролировать исполнение бюджета в каждом регионе РФ

Аргументы Недели → Общество 13+

18 ноября 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Антон Силуанов. Фото: сайт правительства РФ

Президент России Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову взять под свой контроль ситуацию с исполнением бюджетов в каждом субъекте на ближайшие полтора месяца.

Такую задачу глава государства поставил в ходе совещания с членами правительства. Путин подчеркнул, что все социальные обязательства и выплаты, статьи расходов, связанные с обеспечением работы системы здравоохранения и других жизненно важных сфер, должны быть профинансированы в полном объёме.

Путин также призвал правительство оказать финансовую поддержку тем регионам, которые действительно в ней нуждаются, исключив зависимость «от формальных обстоятельств».

Ранее Путину сообщили об отсутствии лекарств от коронавируса в 85% аптек.