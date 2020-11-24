Глава СПЧ предложил выделить деньги из бюджета на компьютеры для малообеспеченных семей

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24 ноября 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Фадеев. Фото: сайт СПЧ

Советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что необходимо выделить деньги из бюджета на компьютеры и интернет для малообеспеченных семей.

По его словам, СПЧ неоднократно обращал внимание на дистанционное обучение и связанные с ним затраты семей на компьютерную технику и интернет.

«Татьяна Голикова сказала, что 200 с лишним тысяч компьютеров с помощью партии «Единая Россия» и АСИ были розданы детям. 200 тысяч - очень серьезная работа, но надо решать проблему в целом. У нас только в малообеспеченных семьях примерно 3 миллиона детей», – сказал Фадеев.

Он отметил, что Конституция РФ предполагает бесплатное среднее образование. Хороший компьютер стоит порядка 30-40 тысяч рублей, интернет-трафик - от 500 до 1500 рублей. Фадеев считает, что если в семье трое детей, то не каждая «потянет» такие суммы.

«Надо не с помощью партии, а с помощью государственного бюджета решать эту задачу. Выделить надлежащую сумму и обеспечить в форме подарка, аренды, проката», - предложил председатель Совета.

Ранее глава СПЧ призвал финансировать социальные НКО на постоянной основе.