Рособрнадзор не планирует отменять итоговое сочинение в 11-х классах

Аргументы Недели → Общество 13+

24 ноября 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт Минпросвещения РФ

Рособрнадзор не намерен отменять итоговое сочинение для 11-х классов, потому что оно является допуском к ЕГЭ.

В ведомстве сообщили, что результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение) является одним из необходимых условий допуска к участию в ГИА по образовательным программам среднего общего образования.

Кроме того, Рособрнадзор планирует провести итоговое сочинение в очном формате. Новое расписание проведения сочинения еще не определено.

Ранее сообщалось, что в Минпросвещения не собираются отменять ЕГЭ из-за пандемии коронавируса.