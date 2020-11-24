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В Минпросвещения сообщили, что в России на карантин закрыта 31 школа

, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Минпросвещения сообщили, что в России на карантин закрыта 31 школа
Фото: сайт Минпросвещения РФ

Все учащиеся начальных классов российских школ учатся в традиционном формате. Об этом заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

По его словам, вплоть до прошлой недели в стране был один регион, в котором и начальная школа обучалась дистанционно. По данным за прошлые сутки, всего в стране на карантинные мероприятия закрыта 31 школа.

Он также отметил, что ведомство обсуждает с регионами форматы работы второго полугодия текущего учебного года, «с учетом того, что регионы уже вводили дополнительные каникулярные недели».

Ранее сообщалось, что в Минпросвещения не собираются отменять ЕГЭ из-за пандемии коронавируса.

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