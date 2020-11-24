Штраф за нарушение требований о «суверенном Рунете» может составить до 1 млн рублей

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24 ноября 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить штрафы для нарушителей закона о «суверенном Рунете».

1 ноября 2019 года вступили в силу поправки в ФЗ «О связи» и ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части обеспечения безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории РФ.

При этом отсутствие в КоАП ответственности за несоблюдение обязанностей, предусмотренных вступившим в силу ФЗ, «как показала практика, формирует у субъектов регулирования возможность невыполнения установленных в отношении них обязанностей», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Суммы штрафов в зависимости от состава правонарушения для юрлиц варьируются от 20 тыс. рублей до 700 тыс. рублей. В ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности. Кроме того, предлагается установить ответственность за повторное совершение административного правонарушения. В этом случае суммы штрафов для юрлиц составляют от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о санкциях за цензуру против россиян и СМИ.