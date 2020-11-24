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Песков заявил о росте показателей смертности в России

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Песков заявил о росте показателей смертности в России
фото: машина скорой помощи, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в последнее время в России выросли показатели смертности населения. По его словам, одной из причин такой статистики является пандемия новой коронавирусной инфекции.

«Наверное, к сожалению, нужно признать, что действительно показатели смертности не могли остаться без негативного влияния пандемии. Пандемия, к сожалению, привела к увеличению этих печальных показателей во всех странах мира, включая РФ. Но в какой степени, что и как - конечно, это тема для глубокого анализа в правительственном штабе и у специалистов прежде всего», - пояснил он.

Ранее Голикова заявила, что двадцать регионов России не заключили контракты на поставку лекарств от  коронавируса. 

БА

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