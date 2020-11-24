Песков заявил о росте показателей смертности в России
24 ноября 2020, 12:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в последнее время в России выросли показатели смертности населения. По его словам, одной из причин такой статистики является пандемия новой коронавирусной инфекции.
«Наверное, к сожалению, нужно признать, что действительно показатели смертности не могли остаться без негативного влияния пандемии. Пандемия, к сожалению, привела к увеличению этих печальных показателей во всех странах мира, включая РФ. Но в какой степени, что и как - конечно, это тема для глубокого анализа в правительственном штабе и у специалистов прежде всего», - пояснил он.
Ранее Голикова заявила, что двадцать регионов России не заключили контракты на поставку лекарств от коронавируса.
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