Попова заявила, что Россия достаточно благополучно преодолела первую волну COVID-19
24 ноября 2020, 11:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека во вторник заявила, что Россия достаточно благополучно преодолела первую волну COVID-19.
Попова уточнила, что в стране удалось быстро разработать тест-систему, быстро принять меры реагирования на эпидемию, а также не допустить возбудитель вируса из Китая.
По словам главы Роспотребнадзора, циркулирующие в России вирусы пришли из Европы – их привезли россияне, которые возвращались на родину после отпуска в феврале. Анна Попова заметила, что с апреля РФ нарастила объем ежесуточного тестирования на коронавирус в 4-6 раз.
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