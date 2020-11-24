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Попова заявила, что Россия достаточно благополучно преодолела первую волну COVID-19

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Попова заявила, что Россия достаточно благополучно преодолела первую волну COVID-19
анализ крови, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека во вторник заявила, что Россия достаточно благополучно преодолела первую волну COVID-19.

Попова уточнила, что в стране удалось быстро разработать тест-систему, быстро принять меры реагирования на эпидемию, а также не допустить возбудитель вируса из Китая.

По словам главы Роспотребнадзора, циркулирующие в России вирусы пришли из Европы – их привезли россияне, которые возвращались на родину после отпуска в феврале. Анна Попова заметила, что с апреля РФ нарастила объем ежесуточного тестирования на коронавирус в 4-6 раз.

ЕТ

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