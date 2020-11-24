В России зафиксировали суточный рекорд смертности от коронавируса
24 ноября 2020, 11:00[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки в России зарегистрировали суточный рекорд смертности от коронавируса нового типа. Согласно последней информации оперштаба, 491 человек скончался в стране за прошедшие 24 часа.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уточнили, что, в частности, за сутки 80 пациентов с COVID-19 скончались в Санкт-Петербурге, 76 – в Москве, 21 – в Московской области. В общей сложности жертвами заболевания стали 37 031 человек.
Ранее сегодня стало известно, что за 24 часа количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Российской Федерации увеличилось на 24 326.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.