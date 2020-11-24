В России зафиксировали суточный рекорд смертности от коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

24 ноября 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, Britta Pedersen/ZB

За минувшие сутки в России зарегистрировали суточный рекорд смертности от коронавируса нового типа. Согласно последней информации оперштаба, 491 человек скончался в стране за прошедшие 24 часа.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уточнили, что, в частности, за сутки 80 пациентов с COVID-19 скончались в Санкт-Петербурге, 76 – в Москве, 21 – в Московской области. В общей сложности жертвами заболевания стали 37 031 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за 24 часа количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Российской Федерации увеличилось на 24 326.