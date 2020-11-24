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В России зафиксировали суточный рекорд смертности от коронавируса

, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

В России зафиксировали суточный рекорд смертности от коронавируса
анализ крови, Britta Pedersen/ZB

За минувшие сутки в России зарегистрировали суточный рекорд смертности от коронавируса нового типа. Согласно последней информации оперштаба, 491 человек скончался в стране за прошедшие 24 часа.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уточнили, что, в частности, за сутки 80 пациентов с COVID-19 скончались в Санкт-Петербурге, 76 – в Москве, 21 – в Московской области. В общей сложности жертвами заболевания стали 37 031 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за 24 часа количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Российской Федерации увеличилось на 24 326.

ЕТ

Общество

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