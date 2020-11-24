Минцифры запустило приложение для выявления заражённых коронавирусом в толпе

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24 ноября 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

смартфон, фото: pixels.com

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ при участии с Министерством здравоохранения РФ разработало приложение, которое позволит отслеживать людей, контактировавших с зараженными новой коронавирусной инфекцией – «Госуслуги.COVID трекер». Программа уже доступна для скачивания на смартфоны.

«Данная технология фиксирует через ваш Bluetooth устройства других пользователей, обмениваясь с ними случайными ключами. Ваше устройство хранит свой список ключей локально, не передавая его наружу. Если кто-то из пользователей заболел и у него положительный тест на COVID-19, он сообщает об этом анонимно через приложение, предоставляя только доступ к своим случайным ключам за последние две недели», - говорится в описании.

С помощью приложения смартфон незаметно для владельца ищет и запоминает данные других устройств поблизости, используя технологию Exposure Notification, которую разработали компании Apple и Google. Пользователи, с кем заболевший общался последние 14 дней, получат push-уведомление с датой контакта, однако полная анонимность зараженного обеспечена.