Пензенская область вышла на плато по COVID-19

23 ноября 2020, 22:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В понедельник стало известно, что Пензенская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом нового типа. Об этом заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.
Подчеркивается, что к настоящему моменту в Пензенской области выявлено 19 074 человек, зараженных коронавирусом. Ежедневно в регионе регистрируется 150-170 инфицированных. "По сути в области наблюдается определенное плато заболеваемости", – отметил Перекусихин.
Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в регионах Российской Федерации разная. Руководитель ведомства также рассказала, где показатели по COVID-19 наиболее высокие.
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