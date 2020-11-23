Пензенская область вышла на плато по COVID-19

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23 ноября 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

В понедельник стало известно, что Пензенская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом нового типа. Об этом заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

Подчеркивается, что к настоящему моменту в Пензенской области выявлено 19 074 человек, зараженных коронавирусом. Ежедневно в регионе регистрируется 150-170 инфицированных. "По сути в области наблюдается определенное плато заболеваемости", – отметил Перекусихин.

Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в регионах Российской Федерации разная. Руководитель ведомства также рассказала, где показатели по COVID-19 наиболее высокие.