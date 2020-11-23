С 2021 года водителей освобождают от обязанности покупать готовые автомобильные аптечки
23 ноября 2020, 20:11[ «Аргументы Недели» ]
С 1 января 2021 года водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России № 1080н.
При этом аптечки, произведенные и укомплектованные до этой даты, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года.
«Мы уверены, что изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости», – говорится в сообщении Минздрава РФ.
Ранее сообщалось, что непременно стоит положить в дачную аптечку.
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