С 2021 года водителей освобождают от обязанности покупать готовые автомобильные аптечки

Аргументы Недели → Общество 13+

23 ноября 2020, 20:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

С 1 января 2021 года водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России № 1080н.

При этом аптечки, произведенные и укомплектованные до этой даты, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года.

«Мы уверены, что изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости», – говорится в сообщении Минздрава РФ.

Ранее сообщалось, что непременно стоит положить в дачную аптечку.