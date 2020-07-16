Врач рассказала, что непременно стоит положить в дачную аптечку

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16 июля 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

Таблетки. Фото: pixabay.com

В дачный сезон стоит позаботиться о наличии хорошей аптечки, в которой есть препараты, помогающие от всех летних недугов. Дерматовенеролог Татьяна Баллириано рассказала, что обязательно должно присутствовать в дачной аптечке.

«Держите при себе таблетированные антигистаминные препараты, хорошо иметь внутримышечные инъекции для более быстрого снятия симптомов, препараты против аллергии – любые кремы и мази, и простую слабогормональную мазь», - рекомендовала специалист.

Она отметила, что летом больше всего жалоб поступает именно из-за укусов насекомых, передает Мир24. Врач объяснила, что если после укуса возникает большой отек, першение в горле и охриплость, то лучше воспользоваться антигистаминными препаратами.