Врач рассказала, что непременно стоит положить в дачную аптечку
16 июля 2020, 19:28[ «Аргументы Недели» ]
В дачный сезон стоит позаботиться о наличии хорошей аптечки, в которой есть препараты, помогающие от всех летних недугов. Дерматовенеролог Татьяна Баллириано рассказала, что обязательно должно присутствовать в дачной аптечке.
«Держите при себе таблетированные антигистаминные препараты, хорошо иметь внутримышечные инъекции для более быстрого снятия симптомов, препараты против аллергии – любые кремы и мази, и простую слабогормональную мазь», - рекомендовала специалист.
Она отметила, что летом больше всего жалоб поступает именно из-за укусов насекомых, передает Мир24. Врач объяснила, что если после укуса возникает большой отек, першение в горле и охриплость, то лучше воспользоваться антигистаминными препаратами.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.