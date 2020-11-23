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Владимир Круглый не исключил ужесточения ограничений в Москве и Петербурге

, 19:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Круглый не исключил ужесточения ограничений в Москве и Петербурге
Владимир Круглый. Фото: сайт СФ

Если ситуация с коронавирусной инфекцией будет ухудшаться, то в Москве и Санкт-Петербурге не исключены ужесточения антиковидных мер.

Так считает член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

По словам сенатора, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться, возможно закрытие мест массового пребывания людей.

Ранее сообщалось, что за сутки количество выявленных зараженных коронавирусом в РФ выросло на 25 173.

ДВа

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