В России выявлено рекордное количество случаев коронавируса за сутки с начала пандемии
23 ноября 2020, 10:58[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 2 114 502 человек. Об этом стало известно в понедельник, 23 ноября.
«За последние сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 23,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 361 летальный исход … полностью выздоровело 16 002 человека», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 6866, Санкт-Петербурге – 2926, Московской области – 971, Нижегородской области – 447 и Свердловской области – 389.
Наименьшее - Еврейская АО – 31, Чукотский АО – 9 и Ненецкий АО – 5.
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