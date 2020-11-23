Турчак предложил продлить до 1 мая отсрочку по выплате долгов для малого и среднего бизнеса

Аргументы Недели → Общество 13+

23 ноября 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Турчак. Фото: сайт СФ

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил о внесении законопроекта о внесении изменений в закон о возврате просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции.

Если закон будет принят, то малый и средний бизнес получит отсрочку по выплате долгов до 1 мая 2021 года. Этот же законопроект также продлевает до 1 июля 2021 года период запрета изъятия движимого имущества должников-пенсионеров.

Турчак напомнил, что летом был оперативно принят законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров с просроченными кредитами.

«Сейчас люди старшего поколения вынуждены соблюдать режим самоизоляции, не все работающие пенсионеры могут продолжить работу в удаленном формате. Также не весь бизнес сумел выправить свою финансовую ситуацию за короткий летний срок», – сказал первый вице-спикер Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что Банк России зафиксировал серьезный рост просроченной задолженности населения.