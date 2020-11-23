Политолог Орлов предложил ввести персональную финансовую отчетность для иноагентов

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в понедельник, 23 ноября, выдвинул идею обязать руководство НКО – иностранных агентов отчитываться о доходах и имуществе.
Письмо с соответствующим предложением Антон Орлов направил на имя главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова.
Политолог, как сообщает RT, указал на то, что сейчас госслужащие, а также представители законодательных органов власти должны каждый год отчитываться о доходах и имуществе членов своей семьи. Однако руководителей НКО – иностранных агентов, или физических лиц, признанных иноагентами, не обязывают предоставлять вышеуказанную информацию, хотя они занимаются в РФ политической деятельностью и влияют на общественное мнение, получая финансирование из-за границы.
Орлов попросил Климова рассмотреть целесообразность внесения изменений в существующее законодательство и обязать руководителей НКО – иностранных агентов ежегодно предоставлять сведения о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей.