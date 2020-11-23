Законопроект о праве Путина баллотироваться на новый срок Госдума может рассмотреть в декабре

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23 ноября 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт ГД

Госдума на пленарном заседании 23 декабря может рассмотреть в первом чтении законопроект, дающий право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Такое решение принял Совет Думы в понедельник. Сообщается, что законопроект принят к рассмотрению в соответствие с новыми нормами Конституции.

Ранее сообщалось, что Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном Совете. Этот документ также входит в перечень законопроектов, которые будут рассматриваться после внесения изменений в Конституцию РФ.