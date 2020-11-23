Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России как напряженную
23 ноября 2020, 16:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, но принимаемые меры дают эффект. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Министр отметил, что в стране развернуто 272 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, около 20% из них свободны. По его словам, на амбулаторном лечении в РФ находятся 774 тысяч пациентов с коронавирусом – это 79% об общего числа.
Мурашко также добавил, что в России свободны 82% из 31 тыс. развернутых реанимационных коек для пациентов с коронавирусом, добавил Мурашко.
Ранее сообщалось, что в России выявлено рекордное количество случаев коронавируса за сутки с начала пандемии.
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