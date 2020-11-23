Депутат Кетеван Хараидзе: о памятнике Кобзону в Москве за 52 млн рублей и почитании других исторических личностей

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23 ноября 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Депутат совета депутатов московского муниципального округа Тверской Кетеван Хараидзе обратила внимание на неуместную, по ее мнению, установку памятников в столице. Городские парки, скверы и улицы стремительно превращаются в филиалы Новодевичьего и Ваганьковского кладбищ, считает Хараидзе.

«Серый гранит. Над ним бронзовый памятник покойнику. Угадайте, как это место называется? Нет. Не кладбище. Это современная Москва», - отмечает депутат и добавляет:

«К расхожей фразе москвичей «Понаехали тут» добавилось: «Понаставили тут». Тех, кого «Понаставили» спросить о том, нужна ли им память ценой протестов и гнева москвичей, когда вместо доброго слова в их адрес звучит: «Нам он здесь не нужен», никто уже не может. Уверена, спросили бы, они сами отказались. Но их уже не спросить».

Хараидзе подчеркивает, что ее возмущает выбор мест для установки памятников:

«Лично я, как депутат Тверского района, наслышалась немало гневных слов от фонда несомненно выдающейся певицы Елены Образцовой, за свой отказ поставить ей памятник напротив памятнику Пушкину, в Новопушкинском сквере . На месте где раньше стоял памятник поэту. И к которому она никакого отношения не имела. Нет. Я не была против Образцовой. Я была против выбранного места установки памятника».

Депутат сообщает, что уже больше года жители Басманного района столицы сопротивляются установке четырехметрового памятника Маршаку на исторической, самой маленькой площади Москвы – Лялиной.

«Нет, никто не против личности Маршака. Москвичи против изменения облика места, имеющего статус объекта культурного наследия. Надеюсь, родственники, фонд инициировавший установку памятника на этом самом месте и власти города одумаются и услышат жителей Басманного района. Найдут для увековечения памяти выдающемуся писателю и другой способ и другое место. И избегут очередного социального взрыва», - делится мнением Кетеван Хараидзе.

Она также сообщает, что в Совет депутатов Тверского района накануне поступило обращение из Мосгордумы — установить памятник Иосифу Кобзону в Оружейном переулке.

«Есть память о Кобзоне, которую он оставил как певец. Для того, чтоб она не угасла, надо всего лишь переиздавать его наследие. Для визуальной памяти уже есть мемориальная доска на Российской академии музыки имени Гнесиных. Есть улица имени Кобзона. Есть и память о нем как о политике. Память о человеке, который из Норд— Оста на Дубровке выводил детей и есть память о нем, как о политике который голосовал «За» закон «Димы Яковлева». Есть память о человеке, который помогал престарелым, уже не будучи в состоянии оплатить качественное лечение известным пенсионерам получить это лечение за счет личных средств Кобзона и есть память о политике, который голосовал «За» пенсионную реформу», - отмечает Хараидзе.

По ее мнению, решение потратить 52 миллиона рублей из дефицитного московского бюджета на установку памятника Кобзону за счет налогов жителей столицы - не поддается никакому объяснению. Как и место, куда предложено поставить памятник.

«Оружейный переулок никак не связан ни с жизнью, ни с творчеством этой противоречивой фигуры певца и политика. Зато это место связано с жизнью и творчеством Бориса Пастернака. Но со стены дома, в котором жил Пастернак, недавно исчезла даже мемориальная табличка», - отмечает депутат.

Она сообщила о своих попытках решить наболевший вопрос конструктивно.

«Три года тому назад, став муниципальным депутатом Тверского района направила письмо Мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой поддержать мою идею и обратиться к Президенту РФ с просьбой: Использовать пустующие пространства парка Зарядье для создания «Аллеи славы». Где были бы установлены бюсты выдающихся российских деятелей искусства и науки, внесших вклад в развитие мирового прогресса, - рассказывает парламентарий. - Ответ был получен отрицательный. А зря. Придется обращаться лично к Президенту РФ. Слава России это не нефть. Не газ и с недавнего времени вовсе не «Новичок». Это россияне, не всегда родившиеся и жившие в Москве, но внесшие неоценимый вклад в развитие мирового прогресса. Они и есть Слава России. И где им место, если не напротив Кремля?»

По мнению Хараидзе, нет необходимости ставить новые памятники на московских улицах и площадях: «Для этого есть более подходящее место. Называется кладбище».