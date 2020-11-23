Адвокат Миронов раскрыл детали схемы мошенничества при покупке машины «по акции»

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23 ноября 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

автосалон, фото: pixels.com

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал о схеме мошенничества покупки автомобиля «по акции». По его словам, такие предложения могут поступать не только от официальных дилеров, но и от «серых» компаний.

«Если вы задались целью приобрести авто и находитесь в поиске, то с большой долей вероятности — чуть раньше или чуть позднее — вы наткнётесь на предложение о продаже автомашин "по акции"», - высказал он.

Миронов отметил, что менеджер по продажам от официального дилера всё равно попытается продать что-то из того, что есть в автосалоне, но с откровенным обманом покупатель не столкнётся. Здесь сразу станет известно, что предложение больше не действует, или акция в итоге окажется незначительной, пояснил он.

Однако, если предложение исходит от так называемых «серых» автосалонов, которые не являются официальными дилерами, но имеют собственные сайты, «горячие линии» и площадки для продаж машин. Он призвал автолюбителей тщательно изучать договоры купли-продажи, документы и условия так называемой акции.

«Цена автомобиля может позиционироваться весьма низкой, но вас вынудят приобрести услуги салона, например, дополнительную страховку от общества "Лютик", и в итоге вы заплатите цену больше рыночной … могут громогласно пообещать великолепные кредитные условия, но в договоре мелким подчерком будут прописаны совершенно иные и очень большие проценты по кредиту», - пояснил эксперт.

Миронов предупредил, что деньги в таких автосалонах вернуть не удаётся или только через суд. Чтобы не попасться на уловки мошенников, он рекомендует проверьте продавца на официальном сайте автомобильного бренда на предмет предоставления дилерства, не поддаваться на уговоры и обдумать решение.

«В случае, когда приобретается машина, бывшая в употреблении, по возможности изучите её историю как на предмет пробега и участия в ДТП, так и на предмет ранее имевших место сделок», - заключил эксперт.