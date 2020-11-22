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22 ноября 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

машина, фото: pixabay.com

Американские аналитики составили рейтинг «самых надежных автомобилей» в мире. Соответствующий материал опубликовал журнал Consumer Reports.

Первое место в списке заняла японская компания Mazda с результатом 83 балла из 100 возможных. По мнению экспертов, самыми надёжными моделями являются MX-5 Miata, CX-30, CX-3.

Вторую строчку в рейтинге получил бренд Toyota - 74 балла. Специалисты выделили модели Prius, Corolla и Prius Prime. Завершила тройку лидеров компания Lexus - 71 балл. Самыми надежными автомобилями эксперты нахвали UX, NX и GX.

Также в первую десятку попали бренды Buick, Honda, Hyundai, Ram, Subaru, Porsche и Dodge.

Рейтинг составлен на основе данных 330 тысяч водителей, которые сообщили исследователям о выявленных проблемах с их автомобилями за последний год, а также информации, собранной в ходе испытаний на полигоне, опроса об удовлетворенности владельцев и сведений о безопасности машин.