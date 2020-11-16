Летающие автомобили станут реальностью

Аргументы Недели → Хайтек 13+

16 ноября 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

Десятки компаний по всему миру занимаются разработкой летающих автомобилей. При этом главной проблемой является уже не технология производства, а составление правил безопасности полётов.



Идея реализации летающего автотранспорта не покидает головы инженеров уже на протяжении нескольких лет. Такие устройства смогут изменить жизнь города в целом. В немецкой компании Volocopter обещали создать авто будущего не только для богатых, но и обычных граждан.



По воздуху жители пригорода смогут быстрее добираться в центр. Но полностью отказаться от метро, автобусов не получится. Летающие автомобили помогут разгрузить дороги и сократят расходы на создание и развитие дорожной инфраструктуры. Как показал опыт, строительство инфраструктуры в современных городах не улучшает качество жизни жителей. Но где гарантии, что со временем и в воздухе не возникнут пробки?



Учёные Университета Миннесоты рассказали, что авиа- автомобили должны будут самостоятельно оценивать ситуацию вокруг и принимать правильные решения. Помимо постройки летательного аппарата потребуются порты, специальные гаражи, программное обеспечение, сигнальная система, регулирующая передвижение транспорта по воздушным коридорам.



