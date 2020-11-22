В России выявили 24 581 новый случай коронавируса, умер - 401

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22 ноября 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

медик, фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 2 089 329 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 22 ноября.

«За последние сутки в России выявлен 24 581 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 23,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 401 летальный исход … полностью выздоровело 18 008 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 6575, Санкт-Петербурге – 2668, Московской области – 949, Нижегородской области – 448, Свердловской области – 385, Республике Карелия – 360, Архангельской области – 345, Красноярском крае – 336, Воронежской области – 317Ю, Ростовской области – 313 и Хабаровском крае – 310.

В других регионах подтверждено меньше 300 случаев коронавируса. Наименьшее число выявлено в Республике Марий Эл – 52, Магаданской области – 40, Еврейском АО – 30, Чукотском АО – 17 и Ненецком АО - 7.

Темп прироста по стране составляет 1,2%.