В Петербурге за сутки выявлено 2476 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19
21 ноября 2020, 12:08[ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 2476 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это самый большой прирост числа зараженных за 24 часа в северной столице за период распространения коронавирусной инфекции нового типа.
20 ноября в Санкт-Петербурге было выявлено 2394 новых случая коронавируса, - передает RT. Прирост новых зараженных сегодня выявлен не только в Петербурге, но в Москве, и в целом по России.
Больше всего новых случаев ковида за сутки выявлено в Москве - у 7 168 человек. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, по данным оперштаба на утро субботы, 21 ноября, составил 24 822 случая. Новые зараженные ковидом выявлены в 85 российских регионах.
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