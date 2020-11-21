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Оперштаб сообщил об увеличении новых случаев коронавируса на 24 822 и увеличении смертей от COVID-19

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

Оперштаб сообщил об увеличении новых случаев коронавируса на 24 822 и увеличении смертей от COVID-19
фото: pixabay.com

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, по данным оперштаба на утро субботы, 21 ноября, составил 24 822 случая. Новые зараженные ковидом выявлены в 85 российских регионах.

Скончались за сутки 467 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция нового типа.
Это максимальное значение за период распространения COVID-19 в России.  По обновленным данным оперштаба, выздоровел 26 021 человек.  Новые антирекорды огласил оперштаб.

20 ноября сообщалось о 24 318 новых случаях заражения ковидом. 

Больше всего новых случаев ковида за сутки выявлено в Москве - у 7 168 человек.  Умерли 74 пациента. Выздоровели 6 080 человек.

Всего в нашей стране заражение коронавирусом выявлено у двух миллинов 64 тысяч 748 человек. Скончались 35 778 человек.

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