Оперштаб сообщил об увеличении новых случаев коронавируса на 24 822 и увеличении смертей от COVID-19
21 ноября 2020, 11:17[ «Аргументы Недели» ]
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, по данным оперштаба на утро субботы, 21 ноября, составил 24 822 случая. Новые зараженные ковидом выявлены в 85 российских регионах.
Скончались за сутки 467 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция нового типа. Это максимальное значение за период распространения COVID-19 в России. По обновленным данным оперштаба, выздоровел 26 021 человек. Новые антирекорды огласил оперштаб.
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