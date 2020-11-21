СМИ: Из реанимации ростовской больницы № 20 уволились еще шесть врачей

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21 ноября 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 161.ru

фото: pixabay.com

В Ростове-на-Дону из реанимации больницы № 20 вслед за Артуром Топоровым уволились еще шесть врачей.

По данным нескольких источников портала 161.RU в больнице, после «кислородного скандала», информацию о котором раскрыл в соцсети врач анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров, и смены руководства больницы отделение реанимации покинули сразу шесть сотрудников.

Среди уволившихся медиков - напарник Топорова по дежурной смене, при которой случилась гибель пациентов ковидного госпиталя из-за ЧП с кислородом.

26 октября от коронавируса скончался главврач этой больницы Юрий Дронов. В начале ноября горбольницу № 20 возглавил Ваган Саркисян — хирург, с 2000 года руководивший отделением травматологии городской больницы скорой медицинской помощи (БСМП).

Горбольница № 20 признала увольнение троих врачей. К 16 ноября «двадцатка» приняла в штат 5 новых сотрудников в отделение анестезиологии-реанимации.

Напомним, вечером 11 октября в реанимации больницы, переквалифицированный на лечение пациентов с ковидом, скончались пять человек, пациенты не пережили паузу в снабжении кислородом. Следком завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Всего за те сутки в ГБ № 20 погибло 13 человек. После этого инцидента уволились глава Минздрава региона Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая