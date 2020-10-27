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Главы Минздрава Ростовской области и горздрава Ростова-на-Дону Быковская и Левицкая уволились

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Главы Минздрава Ростовской области и горздрава Ростова-на-Дону Быковская и Левицкая уволились
фото: pixabay.com

В Ростовской области уволились глава Минздрава региона Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.

Татьяна Быковская с 27 октября уволилась по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию. Указ об ее увольнении подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал заявление об увольнении Надежды Левицкой. Об увольнении Быковской и Левицкой сообщили пресс-службы губернатора области и мэрии города.

Напомним, что в ростовском коронавирусном госпитале умерли 13 человек. Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на нескольких врачей городской больницы №20, пациенты, «которые еще могли продержаться», задохнулись из-за отсутствия кислорода для аппаратов ИВЛ

Быковская была назначена министром здравоохранения Ростовской области в декабре 2004 года. В ноябре 2019 года ее задерживали по делу о превышении должностных полномочий. До января она была под домашним арестом. Уголовное дело было связано с нарушениями закупочных процедур на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области.

ИЧ

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