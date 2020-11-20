Воробьев продлил запрет на проведение массовых мероприятий в Подмосковье
20 ноября 2020, 22:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Губернатор Подмосковья Андрей Вороьев внес изменения в постановление о запрете на проведение массовых мероприятий в регионе.
«Запрет на проведение массовых мероприятий со зрителями продлен в Московской области до 29 ноября», говорится в постановлении.
Речь, в частности, идет о проведении спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, «в том числе в зданиях и строениях».
Кроме этого, в Московской области до 29 ноября продлили запрет на посещение музеев, за исключением прогулок на их территориях.
Ранее Воробьев назвал ситуацию с COVID-19 в Подмосковье «очень непростой».
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