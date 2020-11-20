Глава МИД Латвии внес в «черный список» 26 лиц из Беларуси

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20 ноября 2020, 20:28 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, фото соцсети

«Черный список» нежелательных лиц их Беларуси в Латвии пополнился: глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич внес в него еще 26 политиков, чиновников, государственных пропагандистов из соседней страны.

На чем был основан данный список?

Пресс-служба МИД Латвии поясняет, что данный список был составлен на основании решения правительства Латвии, и после консультации с МИД Эстонии и Литвы.

Кто вошел в список?

Министр информации Беларуси, министр спорта и туризма Беларуси и его заместитель, а также ряд чиновников из структур внутренних дел и юстиции, профсоюзов и СМИ, которые распространяют государственную пропаганду.

Ранее, глава МИД Латвии включил в список нежелательных лиц для въезда в Латвию 101 гражданина Беларуси. В предыдущем списке есть президент Беларуси и другие «нежелательные» государственные лица для Латвии.