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В Кировской области запретили все массовые мероприятия до 14 января

, 20:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgorodekirove.ru

В Кировской области запретили все массовые мероприятия до 14 января
Фото: pixabay.com

Оперативный штаб Кировской области объявил о введении новых ограничений. Они касаются проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан.

Согласно документу, в Кировской области приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий с очным присутствием граждан в местах массового посещения.

Ограничения не будут распространяться на спортивные соревнования, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных. Но проводиться они будут без зрителей.

Документ вступил в силу с 20 ноября, пока ограничения ввели до 14 января.

Ранее сообщалось, что в Кировской области отмечается рост суточной заболеваемости коронавирусом.

ДВа

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