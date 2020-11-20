В Кировской области запретили все массовые мероприятия до 14 января

Оперативный штаб Кировской области объявил о введении новых ограничений. Они касаются проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан.
Согласно документу, в Кировской области приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий с очным присутствием граждан в местах массового посещения.
Ограничения не будут распространяться на спортивные соревнования, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных. Но проводиться они будут без зрителей.
Документ вступил в силу с 20 ноября, пока ограничения ввели до 14 января.
Ранее сообщалось, что в Кировской области отмечается рост суточной заболеваемости коронавирусом.
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